MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT : A cause de démêlés avec Bibi Baldé, le DAGE a déserté les lieux sans être limogé

Selon des sources de Nettali repris par Libération, le ministère de l’Environnement et du Développement durable ne dispose plus de Directeur de l’administration générale et de l’équipement (Dage).

Nommé à ce poste depuis le 22 octobre 2014, le magistrat Djiby Seydi a tout simplement déserté les lieux en emportant ses cliques et ses claques sans que le Président Macky Sall ait pris un décret le limogeant.

Qu’est-ce qui a poussé le DG qui, jusqu’à ce jour, est le titulaire du poste, à agir ainsi ? Selon nos interlocuteurs, tout est parti de démêlés avec le ministre Abdoulaye Bibi Baldé.

De quelle nature ? Difficile de répondre pour le moment à cette interrogation.

Quoi qu’il en soit, le ministre était pressé de voir son Dage partir d’autant qu’il s’est empressé de désigner un de ses collaborateurs pour assurer l’intérim. À savoir Malick Sarr, son camarade de l’APR. Sauf que ce dernier ne peut pas, pour le moment, assurer toutes les fonctions du Dage qui est toujours nommé par décret. Et non par arrêté comme un Sage (Secrétaire de l’administration générale et de l’équipement).