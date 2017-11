MBOUR /ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES INSPECTEURS DES IMPÔTS ET DOMAINES : LE DG SOMME LA TROUPE A LA MOBILISATION ET AU REPOSITIONNEMENT DE LEUR CORPS

L’amicale des inspecteurs des impôts et domaines tient son assemblée générale ce weekend à SALY, sous la présidence effective du directeur général Cheikh Ahmed Tidiane Ba.

Une occasion pour ces derniers non seulement de communier entre eux mais d’autre part de diagnostiquer les problèmes auxquels leur structure est confronté en vue de solutions durables. Après avoir rappelé l’importance de leur corps quant à la place qu’il occupe dans le système de fonctionnement de l’État, le directeur général n’a pas oublié d’autre part de leur faire comprendre les nombreux défis qui les attendent. Cheikh Ahmed Tidiane Ba de souligner<<que 60 pour cent du budget provient de nous, mais c’est une occasion de discuter et de se dire des vérités, Il faut relever le défi avec l’élargissement de l’assiette, car elle a connu une baisse de 20 pour cent>>Abordant la question du repositionnement le directeur général des impôts et domaines va souligner la présence du pétrole dans notre pays, et ce dernier de dire qu’il faut déjà s’y préparer avec des inspecteurs bien formés.<<Le pétrole constitue un vrai enjeu où la fiscalité demeure un élément important. De ce fait si on ne fait pas attention le pays risque de ne pas y gagner>>Parlant de l’amicale qui est à sa 34eme année,le patron des impôts et domaines salue la consolidation notée mais particulièrement le rajeunissement au sein de leur structure.