MAINTENIR MACKY AU POUVOIR - Le Cris/Bby liste les potentiels obstacles et crache sur un rapprochement Apr-Pds.

Pour le Cadre de Réflexion et d'Initiative pour la Sauvegarde de la Deuxième Alternance ou CRIS/BBY en acronyme, maintenir le Président Macky Sall au pouvoir suppose des mesures urgentes telles que mettre terme à la léthargie et aux dysfonctionnements qui plombent l'évolution de la coalition Benno Bokk Yaakar. Ces leaders de partis membres de ladite structure qui se veulent défenseur des idéaux du Chef de l'État ne comptent pas lésiner sur leurs énergies pour faire les propositions qui s'imposent et rectifier les errements notés au niveau de la seconde alternance. Ces leaders de Doomi-Rewmi , Benno Siggil Sénégal, et Macky 2012 ont érigé en exigence '' l'évaluation exhaustive des élections législatives de Juillet 2017 avant toute autre perspective '' et surtout avant la Présidentielle de 2019.



Par rapport à la question du dialogue politique, Le '' Cris '' crachera sur toute tentative de rapprocher l'Apr et le Pds et dira souhaiter la tenue de la conférence des leaders de Bby en présence​ du Président de la coalition. L'objectif sera d'harmoniser et de produire un rapport consensuel avant le démarrage des échanges.