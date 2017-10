Lutte contre la déforestation : Les rideaux sont tombés sur l’opération 300.000 arbres lancée par l’Ong Nébéday à Toubacouda

Ainsi, la cérémonie officielle de plantation du 300.000ième arbre a eu lieu ce lundi dans la commune de Toubacouta (région de Fatick), au niveau de l'école primaire Toubacouta 1.

" Pour Nébéday, l'environnement est au cœur du développement. De ce fait, elle accompagne les communautés locales dans la protection, la valorisation et la gestion durable de leurs ressources naturelles. Au Sénégal, les forêts sont de plus en plus sollicitées pour la production du charbon de bois. Chaque jour, 215 ha de forêts disparaissent soit la superficie de près de 300 terrains de football. C'est ainsi que l'Ong Nébéday a décidé de lancer en 2017, l'opération 300 000 arbres. L'objectif est de planter 300 000 arbres dans 5 aires protégées de la région de Fatick, 3 villes (Kaolack, Joal et Dakar), des parcelles agricoles, des villages et des écoles", a informé le directeur de l'association Nébéday, Jean Goepp.



A cet effet, les principaux résultats qui ont été atteints sont les suivants: 6 aires protégées ont été reboisées, 4.544 planteurs de 32 villages se sont engagés et au total 320.209 arbres de 36 espèces différentes ont été plantés dépassant de loin l'objectif qui a été fixé par Nébéday et ses partenaires que sont l'Ong l'Université Libre de Bruxelles(ULB)-Coopération et l'Agence Wallonne de l'Air et du Climat(AWAC).





Les villageois qui ont été récompensés pour avoir joué un rôle prépondérant dans le reboisement, ont promis de mettre l'accent sur le suivi pour la survie des espèces reboisées dans cette zone.