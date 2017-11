Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 22 Novembre 2017

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Madame Viviane Laure Elisabeth BAMPASSY, Administrateur civil principal, est nommée, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence la très honorable Julie PAYETTE, Gouverneure et Commandante en Chef du Canada ;



Madame Safiatou NDIAYE, Ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud, est nommée cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Filipe NYUSI, Président de la République du Mozambique, avec résidence à Pretoria ;



Monsieur Momar DIOP, Docteur en Science Politique, Ambassadeur du Sénégal aux Pays-Bas, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Madame Dalia GRYBAUSKAITE, Présidente de la République de Lituanie, avec résidence à la Haye ;



Madame Aminata Fall CISSE, Magistrat, Directeur de Cabinet du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, est élevée au rang d’Ambassadeur ;



Pour compter du 1er novembre 2017, le Général de Brigade aérienne (2/s) Alain Jérôme Charlemagne PEREIRA, est nommé Représentant permanent du Sénégal auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) à Montréal, avec rang d’Ambassadeur, en remplacement du Général de division (2/s) Alioune DIEYE ;



Le Colonel Nguirane NDIAYE, est nommé Attaché militaire, naval et de l’Air près l’Ambassade du Sénégal en République fédérale du Nigéria, en remplacement du Colonel Moustapha SARR, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Madame Aissé GASSAMA, Magistrat, est nommée Secrétaire général du ministère de la Justice, en remplacement de Monsieur Alioune NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Amadou Lamine GUISSE, Administrateur civil, est nommé Secrétaire général du ministère de l’Environnement et du Développement durable, en remplacement de Madame Ramatoulaye DIENG, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Aguibou BA, Ingénieur polytechnicien, est nommé Directeur général de l’Institut national du Pétrole et du Gaz (INPG) ;



Monsieur Alassane DIALLO, Conseiller en Planification, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) du ministère des Mines et de la Géologie ;



Monsieur Cheikh Ahmadou Bamba SARR, titulaire d’un Master 2 en gestion et finances publiques, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du ministère de l’Economie Solidaire et de la Microfinance ;



Monsieur Youssoufa BA, Professeur de l’Enseignement secondaire et technique, précédemment Coordonnateur de l’Inspection interne des services du ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, est nommé Secrétaire général de l’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA), poste vacant.