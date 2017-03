Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 1er Mars 2017

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Monsieur Papa Talam DIAO, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ministre-conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Pretoria, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Joseph Kabila KABANGE, Président de la République démocratique du Congo ;



• Madame Amy Mbacké DIAW, spécialiste en gestion des ressources humaines, est nommée Directeur de l’Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l’Extérieur, au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, poste vacant.