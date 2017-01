Les chantiers du Khalife de Darou Moukhty, racontés par son fils

Dans une correspondance adressée à Dakaractu, Serigne Saliou Abbas Mbacké décline la feuille de route du Khalife de Darou Moukhty, par ailleurs son père. Le Mbacké-Mbacké qui estime urgent de porter à la connaissance des Sénégalais les ambitions du Saint-homme rappelle que la cité de Borom Darou est la deuxième capitale du Mouridisme à travers le monde après Touba.



Revenant sur la rencontre au sommet qui avait réuni, à la Résidence de Darou, Serigne Abbas Mbacké et toute la famille de Mame Thierno Ibrahima Faty, dont certains hauts dignitaires comme : Serigne Bassirou Anta Niang, Serigne Bassirou Abdou Khoudoss, le porte-parole, Serigne Cheikh Astou Faye Mbacké (chef de village), Serigne Makhtar Kosso etc… Serigne Saliou Mbacké choisira d’insister sur le ndiguël donné à l’intention des disciples.

«Le Khalife a tenu à dire qu’il n’a aucun doute que Darou Moukhty a une force de mobilisation inestimable capable de réaliser toutes sortes de chantier au vu de l’engagement légendaire de Mame Thierno Birahim aux côtés de Cheikh Ahmadou Bamba lorsque tombaient les ndiguëls ».



Le Mbacké-Mbacké de lister les grands chantiers qui seront entrepris. Ces chantiers iront du goudronnage de l’essentiel des grandes artères de la cité à l’ouverture d’un compte bancaire dans lequel il a déjà versé la somme de 10 millions en passant par l’agrandissement et la réfection de la Résidence Borom Darou en plus d’y ajouter deux immeubles pour augmenter sa capacité d’accueil.



Serigne Saliou Mbacké de conclure par rappeler qu’il s’agira de faire de Darou Moukhty une cité moderne.