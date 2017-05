Législatives : La Cojer de Pikine choisit aussi Aminata Touré pour la tête de la liste de la coalition BBY

La Cojer de Pikine veut Madame Aminata TOURE « comme tête de liste de la coalition BBY et future présidente de l’assemblée nationale pour un Sénégal émergent ». C’est ce qui ressort de leur communiqué parvenu à notre rédaction.

« Notre jeune formation politique (A.P.R), à côté de ses alliés de BBY se trouve à la croisée des chemins, avec les prochaines législatives que d'aucuns n’hésitent pas à qualifier déterminantes pour l’issue des présidentielles de 2019. Dans cette perspective de l'élection de la 13ème législature, le débat sur celle ou celui qui serait la plus ou le plus apte à diriger la liste de la coalition BBY au pouvoir se pose avec beaucoup d'acuité vu le caractère crucial des enjeux de ces joutes électorales. Dans cette recherche du catalyseur capable d’impulser une dynamique de victoire, nous pensons en toute objectivité que la personne de Mme Aminata Touré, envoyée spéciale du président de la république ferait l'affaire » indique la note.

« Aminata Touré fait penser à la dame de fer qui a su répondre avec efficacité aux besoins de reddition des comptes des populations aux premières heures de la seconde alternance en tant que ministre de la justice ; son nom rime aussi avec la maitrise des grands dossiers politiques de la gouvernance de Macky Sall ; sans oublier sa réactivité sur le front de la bataille politique avec l'opposition. Voilà autant d’éléments qui expliquent notre choix sur cette forte personnalité, l'un des acteurs les plus médiatisés de notre classe politique » peut-on lire aussi sur la note.

Même si la longévité de la coalition asseoit une certaine solidité, les jeunes de la Cojer de penser qu’il faut une forte personnalité qui serait à même de piloter efficacement la liste de Benno Book Yakkar aux prochaines législatives et la poigne et le charisme de l'ex premier ministre est sans commune mesure dans les rangs de l’A.P.R disent ils.

Pour finir assurent Mamadou MBENGUE, coordonnateur de la COJER de Pikine et ses camarades, au-delà du leadership personnel, Mme Touré possède une expertise et une expérience de management avérées, capitalisées progressivement tout au long de son parcours. Et comme tête de liste des législatives et présidente de l'hémicycle, « l'on est tenté d'espérer une amélioration qualitative de la fonction de député dans une assemblée nationale qui se verrait restaurée ses lettres de noblesse, sobre, vertueuse et au service exclusif du peuple » conclut la note.