Le Khalife Général des Mourides offre un CORAN dont l’écriture est en OR, à Ndèye Diarra NGOM

A son arrivée à sa ville natale, Touba, Ndèye Diarra Ngom est chaleureusement accueillie par ses parents, ami (e) s et camarades.

Elle est immédiatement reçue par le Khalife général des mourides qui lui a offert un joli CORAN écrit en OR.

Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké a prié pour les lauréats et encourage les écoles coraniques à persévérer dans l’éducation ISLAMIQUE des enfants et dans l’enseignement du CORAN.