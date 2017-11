Lancement du centenaire de la Commune de Kaolack : " Kaolack, c'est l'histoire du Sénégal en miniature"(Mariama Sarr)

100 ans, ça se fête! Novembre 1917-novembre 2017, la Commune de Kaolack vient de faire cent ans jour pour jour.

À cet effet, les autorités locales et administratives ont procédé ce vendredi 17 novembre au lancement des festivités à travers une cérémonie de récital de Coran organisée dans la salle de conférence de l'institution municipale.

Présidant la cérémonie de lancement aux côtés du gouverneur et du préfet, la mairesse de Kaolack, Mariama Sarr, a fait un petit rappel en ce qui concerne l'histoire de Kaolack." Du statut de commune mixte en 1917, devenue commune de deuxième catégorie le 4 décembre 1920, notre commune est devenue commune de plein exercice en 1956".



Selon Mariama Sarr, '' Kaolack, c'est le Sénégal en miniature par ses grands hommes. "



" De l'administrateur- Maire Chenetier en 1918 à Sauviat en 1956, de Ibrahima Seydou Ndaw dit Diaraf premier Administrateur sénégalais, premier Maire élu avant les indépendances à Valdiodio Ndiaye, de Valdiodio Ndiaye à Madieyna Diouf en passant par d'illustres Maires comme Me Thierno Diop, Dr Amadou Cissé Dia, Babacar Ba, Abdoulaye Diack, que d'événements historiques se sont déroulés dans notre commune. Kaolack doit être fière de son histoire. Kaolack, c'est l'histoire du Sénégal en miniature. Alors, ces hommes d'honneur méritent respect et considération", a déclaré l'édile de la ville de 'Mbossé'.



Ainsi, l'histoire de Kaolack sera revisitée à travers des manifestations culturelles, des conférences, des expositions, des spectacles, des colloques, des foras et des tables rondes qui vont regrouper des partenaires, des opérateurs économiques, des artisans etc...



Dans le cadre de son budget, la mairie a prévu 20 millions de F CFA. L'apport des mécènes est aussi attendu, selon la mairesse.