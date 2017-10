La CMU-ÉLÈVE officiellement lancée à Rufisque : « Un esprit sain ne saurait évoluer sans un corps sain » (El. Ndiogou Dione, IEF)

Instituée par l’arrêté interministériel 01448 du 26 janvier 2017, la CMU-Élève s’inscrit dans le cadre du Programme national de Couverture Maladie Universelle (CMU) du MSAS et du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence (PAQUET) du MEN. C’est un régime d’assurance maladie à travers les mutuelles de santé ouvert aux élèves des cycles élémentaire, moyen et secondaire du Sénégal qui leur garantit la prise en charge de leurs frais de santé. La CMU-Elève c’est un régime contributif de prise en charge médicale des élèves des cycles élémentaire, moyen et secondaire du Sénégal (public et privé) au niveau des postes de santé, des centres de santé, des hôpitaux et des officines pharmaceutiques par le biais des mutuelles de santé. C’est aussi un régime subventionné par l’Etat et encadré par le MSAS à travers l’Agence de la CMU et le MEN dans le cadre du PAQUET. Dans sa mise en œuvre, l’établissement scolaire assure le recouvrement des cotisations et transmet le dossier de demande d’adhésion à l’union départementale des mutuelles de santé dans le ressort duquel il est situé. L’union départementale effectue auprès de la mutuelle de santé compétente les formalités d’inscription et transmet à l’établissement scolaire la carte de membre de l’élève dans les quinze jours. En résumé, le dispositif d’affiliation des élèves est géré par l’école et l’Union départementale au nom et pour le compte des élèves et des mutuelles de santé. A l’IEF de Rufisque commune, la CMU/Elève, a été officiellement lancée ce Jeudi 26 Octobre dans la salle des fêtes de la ville de Rufisque, par l’Inspecteur de l'éducation et de la Formation, Mr. El Ndiogou Dione. Selon lui, « la santé est un intrant essentiel pour une éducation de qualité. Un esprit sain ne saurait évoluer sans un corps sain. L’adhésion à la mutuelle de santé est une opportunité pour tous les autres membres de la famille». Dans la ville de Rufisque, les 4 bureaux des mutuelles de santé sont prêts à recevoir les potaches des 4 districts que compte la circonscription.