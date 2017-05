LÉGISLATIVES 2017 À TOUBA - Bokk Gis-Gis dénonce une arnaque sur les cartes d'électeur et menace les religieux qui manipuleront les populations

La récente sortie de responsables politiques de l'Apr de Touba souhaitant que le Khalife choisisse ou avalise la tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar a fait sortir de leurs gonds les leaders départementaux de la Convergence Démocratique Bokk Gis-Gis de Touba-Mbacké. Pour le coordinateur départemental de ladite formation politique, '' la tactique de la manipulation des populations a démarré''.



Selon Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, '' le Khalife ne s'est jamais impliqué dans la chose politique eu égard au fait que les différents concurrents sont ses talibés et qu'il a toujours su les protéger par son équidistance, ses prières et ses ndiguëls allant dans le sens de calmer le jeu politique''. Le Mbacké-Mbacké se dit confiant que la cour du Khalife saura, toutes les fois qu'il sera nécessaire, taire les rumeurs. '' La pression est dans le camp présidentiel. Benno Bokk Yakaar sent que Touba ne basculera finalement pas en leur faveur. Elle restera fidèle à l'opposition. C'est la raison pour laquelle elle essaie de poser les jalons d'une arnaque des consciences en impliquant des chefs religieux. Nous ne laisserons rien passer. ''



Cheikh Abdou Mbacké de s'estimer certain "qu'aucun messie ne pourra changer la donne''.



Il dénoncera les fraudes notées sur les listes électorales. "Beaucoup de personnes vont aller voter à une dizaine de kilomètres de leur lieu d'inscription. Beaucoup de gens ne pourront pas voter parce qu'elles ne pourront pas se déplacer. Beaucoup de personnes n'ont pas encore récupéré leurs documents alors qu'elles ont été les premières à s'inscrire. Ces manigances ne leur épargneront pas une cinglante défaite le soir du 30 juillet prochain. ''



À quelques mois des législatives, la Convergence Démocratique Bokk Gis-Gis multiplie les meetings et autres tournées de proximité dans la cité religieuse de Touba. Cheikh Abdou Mbacké offrait des repas aux hôtes Amérindiens du Khalife Général des Mourides venus à Touba pour des consultations médicales gratuites. La rencontre se tenait au niveau de la résidence Khadim Rassoul.