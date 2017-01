LA REGION DE LOUGA BENEFICIERA DE DIX DAARAS MODERNES POUR LE PUBLIC ET LE PRIVE

La région de Louga bénéficiera de dix des 64 daaras prévus pour marquer le démarrage des travaux de construction de la première phase du projet d'appui pour la modernisation des daaras /PAMOD/, a indiqué, ce lundi à Louga, le coordinateur du dit projet, Mr Mamadou Mbodji Diouf.

Mr Diouf conduisait une mission d'identification et de reconnaissance des sites retenus pour abriter ces dix daaras à Louga dont les 5 seront du public et les 5 autres du privé.

Financé par la banque islamique de développement /BID/ et l'Etat du Sénégal à hauteur de dix milliards de francs cfa,le projet interviendra dans six régions du Sénégal notamment Diourbel, Kaffrine, Kolda, Fatick ,Louga ,Matam.

La durée des travaux est arrêtée à 12 mois et devra prendre fin au plus tard le 31 janvier 2018.

Le projet qui devait démarrer depuis 2015 a connu un certain retard du aux lenteurs administratives notées dans l'attribution des marchés.

La modernisation des daaras ,rappelle-t-on, vise selon Mr Diouf , à satisfaire le droit à l'éducation des enfants et des parents conformément à leurs choix et à améliorer les systèmes d'apprentissage ainsi que la qualité des enseignements.

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga