KANI BÈYE (Maire Socialiste) : " C'est Tanor et sa suite qui méritent d'être exclus du PS... Tanor ne jouit d'aucune légitimité! '

''La décision d'exclure Khalifa Sall et ses souteneurs du Parti Socialiste est une hérésie. '' Tel est l'avis de Mamadou Kani Bèye, maire socialiste de Ndoulo, lui-même victime de la fatwa. Câblant Dakaractu, le leader politique crie au scandale et estime que c'est Tanor et '' ses collaborateurs '' qui devraient être exclus et '' qui le seront très bientôt et plus précisément dès que leur décision d'exclusion de Khalifa Sall et les autres entrera en vigueur. ''



Visiblement très remonté contre Ousmane Tanor Dieng, Kani Bèye assure que ce dernier est à l'origine de tous les maux du parti avec son '' GDT '' ou ''Groupe des Doungourous de Tanor''. Pour lui, Tanor n'a aucune légitimité pour exclure des responsables '' étant entendu que lui-même ne jouit d'aucun mandat officiel et légal '. Ainsi peste-t-il, '' Il n'y a aucune instance légale dans ce parti. Commençons par le commencement. Tanor n'a jamais été élu, nommé ou choisi. Depuis 1996, il n'y a jamais eu d'élections démocratiques. Aucune instance ne fonctionne. Le SEN n'a aucune crédibilité. C'est un groupe qui taille sur mesure ses décisions pour favoriser Tanor Dieng. C'est eux mêmes qui seront exclus, parce que l'adhésion à la coalition Benno Bokk Yakaar est un engagement qui a été pris sans consultation du comité central. "