Interdiction à Khalifa Sall de se rendre à la mosquée : L'Administration pénitentiaire évoque des raisons de sécurité

L'information faisant état d’une interdiction à Khalifa Sall de se rendre à la mosquée de Rebeuss a été confirmée par le Directeur de l'Administration pénitentiaire. Le Colonel Daouda Diop a évoqué mercredi des raisons de sécurité pour expliquer sa décision. " La prison de Rebeuss, c'est plus de deux mille détenus et chaque vendredi ils vont à la prière", a rappelé le chef des prisons de Dakar. Selon lui, il appartient à l'administration pénitentiaire de s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour que Khalifa Sall puisse se rendre à la mosquée. " Monsieur (Khalifa) Sall étant une personnalité de ce pays, on nous reprocherait de ne pas avoir pris pour lui une mesure de sécurité, si quelque chose arrivait ", prévient le Colonel Diop. Pour ce qui concerne la bibliothèque, il a précisé qu'aucune interdiction n'est en vigueur. " Il n'a jamais été question de lui (Khalifa Sall) refuser l'accès, parce qu'il n'a jamais fait la demande ", recadre Le Colonel Diop. Selon lui, le Maire de Dakar avait manifesté, le 19 avril dernier, son souhait d'avoir un maître coranique pour ses cours. C'est ainsi, explique le Directeur de l'Administration pénitentiaire, qu'un détenu a été mis à sa disposition les mercredis...