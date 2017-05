Faux et usage de faux : Mandat de dépôt pour les trois agents municipaux de Diourbel

Khadim Thiam, Pape Abdou Ndao et Daouda Lam, agents municipaux à la mairie de Diourbel ont écopé d'un mandat de dépôt hier. Les trois agents ont fait face au procureur et ont passé leur première nuit en prison. Pour rappel, ces agents ont été arrêtés suite à une plainte de l’officier d’état civil. Les mis en cause avaient confectionné un cachet rond et imité le cachet personnel de l’officier d’état civil. Ils établissaient avec ces deux instruments des pièces d’état civil aux personnes désireuses de s’en procurer