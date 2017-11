FORTE PRÉSENCE MILITAIRE À SAINT-LOUIS - La région du fleuve en mode simulation contre toute attaque terroriste

Les populations de Saint-Louis, et plus précisément au quartier Nord, n'ont pas été très loin ce matin de vivre la peur de leur vie. C'est à leur grande stupéfaction qu'elles ont été prises d'assaut par des militaires dont un grand nombre d'éléments du Gign lourdement armés.



En tenue de combat et visiblement engagés à mettre la main sur des cibles finalement non identifiées, ces troupes ont sillonné rues et autres artères de la ville, obligeant certaines maisons à se barricader, le temps de comprendre.



Plus de peur que de mal! Il ne s'agissait que d'une simulation visant à parer à toute éventuelle attaque terroriste. L'opération s'inscrit dans le programme élaboré des forces armées Sénégalaises pour juguler la menace terroriste. Avec sa position géographique, Saint-Louis constitue une localité géostratégique importante pour le Sénégal et mérite, par conséquent, un système'' immunitaire '' particulier.