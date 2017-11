Esclavage en Libye : Le réseau des journalistes pour le retour volontaire et l’immigration régulière, s’indigne et lance un appel

Après la diffusion d’une vidéo de CNN montrant une vente aux enchères des migrants africains comme esclaves en Libye, des voix continuent de s’élever pour s’indigner en appelant à mettre fin à ces pratiques ignobles qui se passent encore dans un pays du continent africain. Dans le lot des marches qui ont été organisées dans certaines grandes capitales du monde en guise de réactions à ces comportements malsains il y’a également celles des africains qui n’ont pas voulu accepter que leurs compatriotes criminels replongent le continent noir dans des situations de trouble qu’il a connues dans le passé. Mais sans s’en limiter à s’indigner de ce qui se passe en terre libyenne, les autorités africaines ont aussi le devoir de freiner la migration de ses enfants vers les zones à risques comme la Libye, l’Espagne, Marcoc entre autres qui sont des territoires de désastres pour eux. En faisant des efforts des investissements pour camper et fixer les candidats à la migration dans leurs territoires respectifs. En ce qui concerne le Sénégal nos autorités doivent laisser leurs déclarations d’intention face à un fléau de si grande ampleur qui poursuit de manière dramatique avec tout son corolaire de mal dans le pays. C’est à elles de développer une politique volontariste pour fixer ces derniers dans leurs zones respectives. Elles doivent s’engager à décourager les voyagistes dans leur volonté d’envoyer à l’aventure des jeunes sans expériences à leur risque et péril dans des foyers de tensions comme la Libye où rien ne manque et rien ne marche, rien qu’en échange avec de petits sous. Or ce territoire est devenu depuis la chute de Khadafi un foyer de tensions où chaque chef d’armée s’active pour le contrôle du pouvoir faisant que les étrangers y sont très exposés par le fait de leurs vulnérabilités. Malgré tout, les voyagistes véreux continuent d’embarquer des jeunes désœuvrés dans ces lieux de désespoir. Le réseau des journalistes pour le retour volontaire et l’immigration régulière (RJ/ RV/IM) condamne avec la dernière énergie, ces actes d’une autre époque et en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Par ailleurs, le réseau invite l’Etat à favoriser le retour volontaire de nos frères en mettant en place un dispositif d’accompagnement psychologique et financier afin de faciliter leur réinsertion. De même le réseau invite la jeunesse africaine en général et sénégalaise en particulier à se rapprocher des services compétents pour une immigration régulière et sans risque.





