Ensoa : Deux élèves décèdent en quatre jours à cause d’un bahutage

Drame à l’école nationale des sous officiers d’active (ENSOA). Deux élèves qui ont démarré leur formation il y a une semaine sont décédés en l’intervalle de quatre jours. Y.D est décédé mercredi dernier, alors que le second M.M a succombé samedi. Selon des sources des « Echos », ils sont morts suite au bahutage (sorte de prise en main musclée des recrues en leur faisant passer des épreuves). Suffisant pour que la brigade prévôtale et la police entrent en scène pour enquêter sur les circonstances et causes de leur mort. Interpellée sur cette situation, la Direction des Relations publiques des armées a reconnu les deux morts. Il a indiqué que l’enquête va déterminer les causes et circonstances de ces décès, pour l’instant considérés comme naturels...