Dya : Les jeunes de la Cojer demandent plus de considération

Les jeunes de la commune de Dya, membres de la Cojer ont exigé lors d'un face-à-face avec la presse, un peu plus de considération de la part de leurs supérieurs hiérarchiques au sein de l'Apr.



Sans langue de bois, ces derniers sont montés au créneau pour fustiger leur mise en rade dans la distribution des postes de responsabilité. " Depuis la période des vaches maigres, nous sommes là en train de massifier et de remporter des victoires dans cette zone. Nous avons été malmenés, menacés et même frappés, n'empêche nous gardons les rangs défendant les couleurs de notre parti qu'est l'Apr", a déclaré la coordinatrice communale, Ndèye Awa Djimby Diouf.



Fort de ce constat, les jeunes responsables politiques de Dya de porter la voix hors de leur zone de délimitation. " Nous voulons que le président de la République nous donne des postes de responsabilité. Les compétences ne manquent pas dans cette localité, mais il va falloir nous trouver avant tout de l'emploi", ont-ils ajouté presque en chœur.



Pour l'heure, la Cojer de Dya œuvre dans le social à travers des dons de livres, de chaises, entres autres. Un élan de solidarité rendu possible grâce à l'appui de quelques bonnes volontés basées dans le département de Kaolack et à Dakar.