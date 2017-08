Duel : Senghor bat Dia de 109 voix

L'écart entre les deux finalistes ne peut se compter sur les doigts des deux mains, puisqu'il y a 109 voix entre le score de Me Augustin Emmanuel Senghor et celui de Mbaye Diouf Dia, au second tour, lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de football (Fsf). Le Président sortant remporte ainsi l'élection contre le chargé de la petite catégorie au sein de la Fsf. Ce dernier a salué la victoire de Me Augustin Senghor, qui ne peut être qu'un succès pour le football sénégalais.