Dissidence au sein de la COJEM : « Matar Diop a détourné l’objectif du mouvement à des fins personnelles » (Ousmane Thiam, Cojem PA)

Le coordonnateur de la convergence des jeunesses mackyistes (COJEM) des parcelles assainies Ousmane Thiam est très en colère contre le coordinateur national de ce mouvement de jeunes acquis à la cause du Chef de l’Etat Macky Sall. Il dénonce une « prise en otage » de ce mouvement par un groupuscule d’autant plus assure-t-il que depuis le lancement aucune activité de mobilisation n’a été enregistrée.



« Le mouvement a été lancée en 2015 mais depuis lors, il faut le déplorer pour le dire, aucune réunion, aucune assemblée générale, ni activité n’a été organisées pour dynamiser le mouvement »



Pis ajoute-t-il aucune cellule de la COJEM dans les différentes communes et au niveau départemental ne fonctionnent.



Selon lui il est évident que le coordinateur Matar Diop n’utilise le mouvement qu’à des fins personnelles.



« Le mouvement a cessé de fonctionner tout simplement et les objectifs détournés par le coordinateur Matar Diop. Il s’épanche dans la presse sans au préalable aviser les autres membres. C’est grâce au mouvement qu’il a son mandat de conseiller au haut conseil il doit nous respecter » peste t’il.



Pour finir ajoutera t’il « lui, son secrétaire général Libasse Basse de Pikine et le Trésorier Abdou Ndiaye de Nioro sont les seuls à bénéficier des retombées de la COJEM ».



C’est fort de cela que Thiam demande au coordonnateur de se ressaisir et d’arrêter ses sorties en utilisant le nom de la COJEM sans pour autant se focaliser à rendre dynamique cette structure.