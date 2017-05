Diourbel : Trois agents municipaux arrêtés pour faux et usage de faux

Une affaire de faux et usage de faux secoue la mairie de Diourbel. Khadim Thiam, Pape Abdou Ndao et Daouda Lam, agents municipaux, sont présentement en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Diourbel. Ils ont été arrêtés suite à une plainte de l’officier d’état civil. Les mis en cause avaient confectionné un cachet rond et imité le cachet personnel de l’officier d’état civil. Ils établissaient avec ces deux instruments des pièces d’état civil aux personnes désireuses de s’en procurer informe « le Quotidien »