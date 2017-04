Coopération décentralisée : L'axe Louga/Namur fortifiée

L’excellence des relations de coopération entre le département de Louga au Sénégal et la province de Namur en Belgique, a été fortement magnifiée, à l’occasion de la mission de coopération qu’une équipe du Conseil départemental de Louga, conduite par son président Amadou Mberry Sylla, vient d’effectuer en Belgique.

Cette visite de travail a permis à la délégation lougatoise d’enregistrer d’importantes retombées socio-économiques en faveur du département de Louga.

Ces retombées vont de la facilitation de la distribution de l’eau potable en zone rurale, à la construction de salles de classes en milieu rural, en passant par l’équipement de l’hôpital régional de Louga, la création d’un fonds régional de l’eau, et la mise en place d’une fabrique de presse de briques, en promouvant la « filière construction », entre autres, projets.

Les deux parties se sont félicitées de cette visite qui, selon elles, contribuera davantage à renforcer et à consolider les acquis de cette coopération en les améliorant.

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga