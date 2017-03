Conférence des ministres africains des finances : De report en report

La Conférence des experts de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et l'Union Africaine (UA), la Conférence des Ministres Africains des Finances qui était prévue du lundi 26 au mardi 27 mars 2017 est reportée a une date ultérieure c’est en somme ce que renseignait un communiqué du ministre de l’économie et des finances. Et ce n’est pas tout car, quelle ne fut pas la surprise des journalistes de voir le même service envoyer une autre note pour offialiser le report à une date ultérieure, la Conférence des Ministres Africains des Finances qui était prévue ce lundi 26 au mardi 27 mars 2017 au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Ces évènements annoncés à grande pompe et à coup d’affiches dans la Capitale, tombent à l’eau un par un sans explications. Mais on se souvient cependant que lors de l’ouverture de la conférence des ministres de l’Union africaine et de la commission économique pour l’Afrique avait démarré dans un grand cafouillage diplomatique. La raison, le Maroc a refusé de siéger dans la même rencontre que la République Arabe Sahraouie. Les organisateurs avaient même dû tout interrompre pour régler le différend. L’a-t-il été en ce moment ?