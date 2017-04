Condamnation de Mbayang Diop : L'AJMS demande un sursaut des autorités pour sauver notre compatriote

L'Association des journalistes en migration et sécurtité(AJMS) à la suite de la condamnation de notre compatriote, Mbayang Diop à la peine capitale par le justice d'Arabie Saoudite, a exprimé sa désolation par rapport à cette sentence. Selon l’AJMS, l'acte commis par Mbayang Diop n'était que de la légitime défense et demande à la Justice Saoudienne de faire preuve de clémence. Pour finir, l'AJMS demande au gouvernement sénégalais, Au Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur de tout faire pour sauver notre compatriote.