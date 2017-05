CREI - Inculpé et placé sous contrôle judiciaire : Quel sort pour Abdoulaye Baldé?

Inculpé et placé sous contrôle judiciaire, Abdoulaye Baldé va t-il être jugé devant la Cour de ré- pression de l’enrichissement illicite (CREI) ou sera t-il blanchi ? On connaîtra la réponse dans les prochains jours et pour cause. Selon les radars de Libération, la Commission d’instruction de la CREI a bouclé le dossier. En clair, elle va prendre une ordonnance de clôture et transmettre le dossier au Procureur spécial Abdoulaye Diagne qui fera ensuite son réquisitoire.