Burkina Faso : le chef de l'ONU condamne une attaque terroriste à Ouagadougou

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a condamné une attaque terroriste perpétré le 13 août à Ouagadougou, au Burkina Faso.



Selon les informations rapportées par la presse, au moins 18 personnes ont été tuées dans cette attaque ayant visé un café du centre de la capitale burkinabè. Deux assaillants ont été tués par les forces de l'ordre, selon les autorités burkinabè. L'attaque a eu lieu à quelques centaines de mètres seulement d'un autre café qui avait été frappé par un précédent attentat en janvier 2016 qui avait fait 30 morts.



« Le Secrétaire général exprime ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple du Burkina Faso et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a indiqué son porte-parole adjoint, Farhan Haq, dans une déclaration à la presse publiée lundi.



« Le Secrétaire général souligne qu'il ne peut y avoir aucune justification pour de tels actes de violence aveugle », a-t-il ajouté. « Il réitère le soutien des Nations Unies au Burkina Faso dans sa lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ».



Par la voix de son porte-parole adjoint, M. Guterres a également réaffirmé l'engagement de l'ONU envers les pays du G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad et Mauritanie) alors qu'ils intensifient leurs efforts pour faire face aux multiples problèmes de sécurité afin de promouvoir la paix et le développement dans la sous-région.