Bouderies de Diao Baldé et Moussa Sow : Aliou Cissé défend ses joueurs

L’attaquant des Lions de la Téranga Diao Baldé Keita n’avait semble t’il pas beaucoup apprécié d’être remplacé à la 60 ème minute de jeu du match contre la Tunisie par Ismaël Sarr. En tout cas, le joueur de la Lazio de Rome ne s’était pas arrêté en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes.

Mais pour Aliou Cissé, c’est le propre d’un joueur de ne pas vouloir être remplacé et aussi de vouloir jouer.

« Ce qui m’intéresse c’est parler football, les faits divers et polémiques, ça m’intéresse pas. J'ai à faire à une équipe solidaire. Le groupe vit bien, on est ensemble depuis deux ans, si on est là c’est pour défendre les couleurs de notre nation. Pour les cas de Diao Baldé et Moussa Sow, ce sont des garçons exemplaires sur le terrain. Il n’y a pas de cas isolé dans cette équipe nationale, c’est un groupe de 23, solidaire, avec un staff dont l'objectif c’est d’aller le plus loin possible. Mon rôle c’est de choisir, de manager les 11 Lions, faire des remplaçants. Un joueur qui ne veut pas sortir et qui a envie de jouer, c’est le propre de tous les footballeurs », fera t-il savoir.