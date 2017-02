FINALE CAN 2017 : Le Cameroun champion d'Afrique (Résumé )

Les Lions indomptables ont remporté leur cinquième titre de champion d’Afrique. Le Cameroun a battu l’Egypte, par 2 buts à 1 en finale de la Can 2017 ce dimanche à Libreville. Battu en 1986 et en 2008 par les Pharaons en finale de la Can , le Cameroun tient enfin sa revanche. Résumé du match...