Barthélémy Dias : « Depuis son arrestation, je n'ai pas pu voir Khalifa Sall »

Invité de l'émission QG sur la TFM, le maire de Mermoz/Sacré-Coeur est revenu sur les conditions de détention du maire de Dakar Khalifa Sall.

Sur la question de savoir s'il l'a déjà vu ou pas, Barthélémy de dire : « depuis que Khalifa Sall est prison, je n’ai pas pu le voir. Nous en sommes là au Sénégal. On le prive de ses droits de recevoir correctement ses visites et même ses proches peinent à le voir. Ce qui est dommage pour un pays comme le Sénégal. On tente de l'humilier en voulant qu'il reçoive même ses propres enfants au parloir. Ils ne peuvent pas l'humilier ».