Affaire Karim Wade Alboury Ndao : La Cour d'appel confirme la décision de la première instance

Le recours formé par les avocats de Karim Wade, dans le procès opposant leur client à l'expert-comptable Alboury Ndao, a été rejeté par la Cour d'appel de Dakar, confirmant ainsi la décision de la première instance. L'ex Administrateur provisoire de DP World a encore bénéficié de la relaxe et évité la sanction pour avoir dénoncé les pratiques nébuleuses de Karim Wade et Cie. En première instance, l'ancien ministre des Transports aériens et de la coopération internationale sous l'ère de son père a été débouté. Alboury Ndao a également été relaxé purement et simplement.