AUDIT 2015 DE L'ARMP SUR LES MARCHÉS PUBLICS : Asp, magouilles en série

L'Agence de sécurité de proximité (Asp) a été fortement mise en cause par les auditeurs. L'Asp a conclu sur la gestion 2015, onze (11) marchés dont un (01) Appel d’offres restreint, sept (07) Demandes de renseignements et de prix à compétition ouverte, deux (02) Demandes de renseignements et de prix à compétition restreinte et un (01) avenant, selon la liste communiquée par la Cellule de Passation des Marchés, pour un coût global de 366 855 347 F CFA TTC.

Les auditeurs ont procédé à des tests d’exhaustivité avec les données financières et comptables mises à notre disposition par la Direction administrative et financière notamment la balance auxiliaire des comptes fournisseurs, les extraits de comptes du grand livre et l’état d’exécution budgétaire.

A l’issue de leurs travaux, ils ont noté des dépenses d’un montant global de 66 572 592 F CFA qui n’ont pas fait l’objet de procédure spécifique de passation.

En effet, ces dépenses sont constituées de loyers à usage de bureau et d’entretien et réparations de véhicules, qui ne sont pas inscrits sur le Plan de passation des marchés.