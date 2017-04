APR Nioro : Les précisions de l’ancien député Wack Ly

Sans surprise nous avons lu sur le site Dakaractu la position de deux concitoyens sur notre alliance avec les partis alliés. Je voudrais dire ici avec force que cette position n'engage ni l'APR Communal ni Départemental encore moins les instances nationales. Il convient en outre de préciser que ces deux agitateurs qui militent l'un à Nioro commune l'autre à Darou Salam sont trés mal placés pour tirer sur nos alliés ou les écarter de quoi que ce soit pour la simple raison qu'ils ignorent tout des stratégies politiques de BBY et du Président Macky Sall, secundo ils ne peuvent pas se glorifier des résultats des locales ou les prendre comme prétexte pour écarter nos alliés surtout du PS et de L'AFP pour les raisons suivantes : Premièrement aux locales les enjeux étaient locaux et les listes ne respectaient pas dans certaines localités les partis officiels. On pouvait voir des listes différentes dans une même commune autant de responsables de l'AFP ou du PS ou bien de L'APR les uns dans une liste les autres dans les autres listes ce qui faisait qu'il était difficile de peser le poids des partis à ces élections au niveau de Nioro. La 2e chose, les scores de l'AFP et du PS réunis font perdre le département donc nous ne prendrons pas le risque d'écarter nos alliés dans cette élection aussi importante pour l'avenir politique de l'APR. Troisièmement aux locales le Président Niasse a laissé faire mettant ses poulains seuls sur le terrain sans moyens logistiques ni financiers bien que les responsables de L'APR qui sont devenus Maires sont trés méritants, quatrièmement, ces deux activistes de l' APR à Nioro commune et Darou Salam commune ont été laminés dans leurs propres bureaux de vote et quartier et village par les alliés AFP à Nioro commune et PS à Darou Salam et je pense que c'est pourquoi ils ont une dent contre ces alliés car autant à Nioro commune qu'à Darou Salam les listes qu'ils ont dirigées n'ont pas reçu plus de cent voix et se classant toutes dernières sur sept listes à Nioro commune et dernier sur quatre listes à darou salam commune, par conséquent il convient de préciser que si ces deux ont été élus, ils le doivent certes aux arrondissements de wack ngouna et Medina sabakh, mais aussi aux alliés qui se sont tous oubliés pour les élire malgré qu'ils étaient derniers en terme de voix, Ainsi donc ce ne sera pas cet activiste en chef "NDARE" de sa classe qui va dicter au Président avec quel allié il ira ou quelle personne il va investir, La 5e chose c'est qu'il nous faut aujourd'hui compter avec un nouveau phénomène dans le département c'est celui de Aly MANE de Paoscoto qui a redonné vie au PS dans le département, Maintenant à mes amis Matar Tamsir et Djim Momath BA je leur recommande de refuser de cautionner par leur bonne image les fanfaronnades d'une personne qui peut vous insulter le soir et vous cirer les chaussures la nuit,



El Hadji Wack LY Chargé de Mission au Cabinet du Président de la République, Membre de l'APR et Ancien Député de 2007 à 2012 et 1er Adjoint au Maire de Nioro et Conseiller Départemental