AFFAIRE CAISSE D'AVANCE : Ce que compte faire Khalifa Sall pour sortir de prison

Écroué pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, le maire de Dakar mise sur deux fronts pour espérer décrocher une liberté ne serait-ce provisoire. En effet, Khalifa Sall a déposé une demande dans ce sens sur la table du Doyen des juges et, en même temps, il a saisi la Cour d’appel pour demander l’annulation pure et simple de la procédure qui le vise.

Nous y reviendrons...