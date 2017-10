AFFAIRE AÏCHA DIALLO : Mballo Dia Thiam (SG SUTSAS) invite Macky Sall à « convoquer d’urgence les assises nationales des urgences »

En visite syndicale dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor, le secrétaire général du Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale (SUTSAS), a rencontré ses collègues, dimanche à Ziguinchor.





Pendant cette rencontre, Mballo Dia Thiam a invité le Président Macky Sall à « convoquer d’urgence les assises des urgences ».



« Nous invitons Mr. le Président de la République à convoquer d’urgence les états généraux des urgences » a-t-il martelé.



Pour lui, « cela s’impose dans notre pays pour résoudre définitivement la question des urgences et nous avions dit cela depuis longtemps, c’est-à-dire depuis qu’on a commencé la loi hospitalière ». Sur ce, Mballo Dia Thiam a déclaré : « c’est depuis lors, que nous avons constaté que les urgences et l’indigence constituaient le ventre mou de la réforme hospitalière ».



Le SG national du SUTSAS d’ajouter : « on a, depuis des décennies, interpellé le Gouvernement sur ces questions et très peu de choses ont avancé notamment quant au recrutement et la formation des urgentistes, l’ouverture des filières à l’ENDSS ».



Mballo Dia Thiam a informé qu’ils ont d’autre part interpellé le Gouvernement sur la nécessité de faire des investissements pour la prise en charge des urgences, particulièrement à travers le budget consolidé d’investissement, mais ce dernier n’y a pas répondu favorablement. « Or, pour les urgences, les équipements et la logistique sont lourds » a-t-il précisé ajoutant que « la question de Pikine hante les esprits, on ne sait pas qui a tort qui a raison ».



Sur la tentative de suicide, la semaine dernière, du directeur de l’hôpital régional de Sédhiou, Mballo Dia Thiam a indiqué que « les syndicalistes de Sédhiou qui font l’objet d’inquisition voire de commérages sont dans leur droit puisqu’ils ne font que de la revendication ».



Il a insisté sur le fait que le conflit était « inhérent à l’activité » du directeur de l’hôpital.