3ème Mission internationale du CEMA : Dakar accueille plus de 100 entrepreneurs Monégasques en Afrique

La capitale sénégalaise abrite depuis ce mercredi la troisième mission internationale du Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique.



Ce rendez vous des entrepreneurs et hommes d’affaires à Dakar, permettra aux différents acteurs de l’économie du secteur privé d’échanger en terme d’investissement et d’implantation d’entreprises dans le pays.



Crée à peu près trois ans, le CEMA cherche à rassembler les entreprises de Monégasques qui ont la majorité de leur business en Afrique. Et l’objectif c’est de créer entre les entreprises monégasques et les entreprises sénégalaises des intérêts communs, des synergies d’actions afin de permettre aux acteurs qui sont dans ces domaines d’activités variés de créer des possibilités de business commun.



«Chaque année nous organisons une mission économique dans un pays du continent africain pour échanger avec les entreprises locales et les acteurs économiques locaux» nous confie l’initiatrice de ce rendez vous d’affaires Johanna Houdrouge – Karrit responsable département Juridique Legal Department General Council.



Au terme de la séance inaugurale de ce mercredi, plusieurs visites guidées dans certaines entreprises locales et des dîners de gala sont au menu de ce rendez-vous qui prendra fin ce vendredi avec l’espoir de créer de nouvelles opportunités d’affaires entre le Sénégal et les entreprises monégasques…