NOUS RECRUTONS 60 CONDUCTEURS D’ENGINS

Nous sommes une Entreprise Générale de Bâtiment et travaux publics, ayant des capacités en études d’avant projets et réalisations d’infrastructures et de superstructures. Nous réalisons aussi bien des travaux neufs que des travaux de réhabilitation.





Pour soutenir la croissance de nos activités, nous avons fait le pari de nous équiper d’engins de dernière génération. En conséquence, nous recherchons 60 conducteurs pouvant conduire au moins deux des machines suivantes : Chargeuses, épandeur, pulvmixer 240 ou recycleuse, compacteur, Niveleuses, bouteur, pelle hydraulique, tractopelle.





Vous savez lire et écrire avec si possible un niveau BFEM, Vous pouvez conduire au moins deux des engins listés ci-dessus, vous voulez faire partie des pionniers du développement du Sénégal, vous voulez faire partie d’une entreprise à fort potentiel de croissance, vous êtes aptes à répondre efficacement aux attentes de nos clients… Alors, envoyez vite votre candidature avec :



Un CV et une lettre de motivation précisant les engins que vous pouvez conduire ;

Certificat ou Attestation ou permis démontrant votre aptitude ;

Les certificats de travail





Le dossier est à envoyer à l’une des adresses suivantes :



Pour un envoie par la poste : BP : 4390 Dakar RP

Pour un dépôt physique : ECOTRA : Rue 30 x 35, Arrondissement C, Pôle Urbain de Diamniadio.





Bonne chance.