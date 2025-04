Contentieux entre taximen et multinationales : Le procès renvoyé au 23 juillet pour délibération

Ce lundi 14 avril 2025, le Tribunal de Dakar a été envahi par une foule immense de chauffeurs du Regroupement des taxis urbains du Sénégal, venus assister à l’audience clé du procès les opposant aux sociétés de transport multinationales telles que Yango, Heetch et Yassir. Après six reports, l’affaire a finalement été mise en délibéré, et la décision est attendue pour le 23 juillet prochain.



À la sortie de l’audience, les taximen ont affiché leur optimisme. « Nous avons confiance en la justice sénégalaise, qui rendra un verdict équitable en notre faveur », a déclaré Malick Ndiaye. Ils dénoncent une « concurrence déloyale » de la part de ces plateformes, accusées de contourner les lois locales et de menacer leur survie économique.



Les chauffeurs traditionnels pointent du doigt les pratiques des multinationales : tarifs agressifs et non-respect des lois en vigueur.



Face à cette situation, les taximen ne comptent pas rester sans réagir. Ils ont annoncé une prochaine mobilisation à la Primature, où ils remettront un mémorandum au Premier ministre jeudi prochain. Et si leurs revendications ne sont pas entendues, ils n'excluent pas de paralyser totalement le transport.



Tous les regards sont désormais tournés vers la décision du tribunal, qui pourrait redéfinir les règles du jeu dans le secteur du transport urbain. En attendant, la tension reste palpable, et les taximen promettent de maintenir la pression jusqu’à obtenir gain de cause.