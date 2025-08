Ziguinchor : À Haère, la Marine nationale brise l’isolement grâce à un nouveau moyen de transport fluvial

À Haère, cette journée restera comme celle où l’armée a rappelé que servir la nation, c’est aussi tendre la main à ceux que la géographie ou l’histoire auraient pu laisser de côté.

Au-delà de sa fonction logistique, la pirogue est aussi un symbole : celui d’un État à l’écoute de ses citoyens et d’une armée résolument engagée pour le bien-être des populations.En parallèle, deux puits ont été réalisés grâce au soutien logistique de la base navale et à la contribution d’un mécène privé. Ces infrastructures viennent répondre à des besoins urgents en eau potable, renforçant ainsi la résilience de la communauté locale.Le commandant Baba Sène a souligné que ces efforts s’inscrivent dans la vision du Chef d’état-major général des Armées, le Général de corps d’armée Mbaye Cissé, qui appelle les forces armées à poser des actes concrets en faveur des populations.« Nous célébrons plus qu’une simple remise de don. Nous célébrons la solidarité, l’action et l’espoir retrouvé », a conclu Baba Sène, rappelant les devises de la Marine nationale : En mer pour la patrie et On nous tue, on ne nous déshonore pas.