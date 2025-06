Yoff face à la manipulation : Cheikh Ndir contesté, Oumar Sy reconnu par "les vraies familles héritières"

Face à la tension persistante liée au conflit foncier à Yoff, Alioune Guèye Djibril, une figure estimée chez les héritiers lébou, a exprimé clairement son point de vue. Pour lui, Oumar Sy est la seule personne qui a constamment soutenu les familles depuis 2005, en dépit des obstacles. Il a surmonté des tempêtes sous Wade et Macky Sall, mais il n'a jamais abandonné. « Il était présent, à nos côtés, sans même attendre l'achèvement des projets », déclare-t-il. Selon lui, Oumar Sy a toujours joué le rôle d'un allié fidèle et non d'un spéculateur, contrairement à ce que certains prétendent.







Il critique sévèrement l'intention de certaines personnes, dont Cheikh Ndir, de provoquer des troubles dans une situation qu'il considère déjà réglée. « Certaines personnes viennent simplement pour nous troubler. » Mais il faut qu'ils comprennent une chose : les familles de Yoff soutiennent Oumar Sy et son entreprise. « Nous ne permettrons plus qu'on vienne troubler ce que nous avons bâti. » Il exhorte les dirigeants du nouveau régime à agir judicieusement : « Cet homme est la cible d'individus aux intentions néfastes. » « Il mérite d'être défendu, pas persécuté... »







Finalement, Alioune Guèye Djibril attaque directement Cheikh Ndir, qui prétend faire partie de la famille. « Il prétend faire partie de notre groupe, mais les familles elles-mêmes affirment le contraire. » Il est nécessaire que cela s'arrête. On ne partage pas un héritage simplement parce qu'on porte le même nom. « La vérité est le point de départ du respect. » Une affirmation puissante qui compromet davantage la légitimité déjà remise en question de Cheikh Ndir dans ce conflit foncier intense.