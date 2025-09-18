Visite matinale dans les locaux de l’Ageroute : le ministre Déthié Fall débarque à 6h30 pour une séance de travail

Comme il l’avait promis lors de sa passation de service, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a effectué une visite matinale dans les locaux de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (Ageroute) à Fann Résidence. Dès 6h30, il a franchi le seuil de la direction générale pour entamer une séance de travail.



Le nouveau ministre a ainsi pu rencontrer le directeur général, Mamadou Ndao, et ses équipes. Dans son mot de bienvenue, M. Ndao a rappelé le rôle principal de l’Ageroute, qui est de fournir des infrastructures de qualité.



Des difficultés à exposer

Des difficultés sont à l’ordre du jour. En effet, des obstacles à la mise en œuvre de certains projets seront exposés ce matin au ministre. Déthié Fall a visité le bâtiment principal et a également été invité à découvrir l’organisation de l'Agence, qui comprend des directeurs régionaux connectés en ligne pour la réunion. Le ministre sera ainsi informé de la situation exacte des projets, sans qu'aucun aspect ne soit occulté.



Maintenir le rythme et la qualité

Le ministre a rappelé les principes de base sur lesquels il entend travailler avec ses collaborateurs. « Il faut maintenir ce rythme pour la bonne et simple raison que l'Ageroute est pratiquement le plus grand pôle de chantiers du Sénégal. Si vous êtes efficace, le Sénégal avance ; si vous ne travaillez pas, le Sénégal est en blocage », a déclaré le ministre devant le directeur de l’Ageroute.



Déthié Fall a précisé que cette visite répond à une instruction du Premier ministre Ousmane Sonko, selon laquelle « les chantiers doivent désormais être exécutés 24h sur 24, car nous devons avoir un rythme qui permet de répondre très rapidement aux attentes des Sénégalais, et aux promesses que les autorités leur ont faites ».



Le ministre a par ailleurs insisté sur l'importance de la qualité des travaux : « Il faudrait justement que l’Ageroute soit en tête, et que toutes les autres directions et agences du ministère puissent suivre. Ensemble, nous devons respecter les délais et livrer des travaux de qualité ». Il a rappelé que la durée de vie des infrastructures doit être raisonnable, et non celle que l’on observe aujourd’hui, invitant l’Ageroute à veiller scrupuleusement à cet aspect pour la satisfaction des Sénégalais.