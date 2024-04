Viols et chantages présumés sur des femmes mariées : Le pêcheur filmait leurs relations sexuelles

L'arrestation d'un pêcheur du nom de O. Pouye fait grand bruit dans la commune de Joal et ses environs. Selon le journal l’Observateur, il est poursuivi pour des viols sur des femmes mariées et a été placé en détention dans les locaux de la Brigade de gendarmerie de Joal. Là, il a été confronté à plusieurs de ses victimes, certaines étant accompagnées de leurs époux. Face aux enquêteurs de la gendarmerie, le pêcheur a nié les accusations portées contre lui par ses présumées victimes. Contrairement aux plaignantes qui soutenaient fermement la thèse du viol, O. Pouye prétendait que ces femmes avaient consenti aux relations sexuelles.



Pour étayer ses dires, il affirmait qu'il avait pris l'habitude de filmer chacune de ses conquêtes mariées lors de leurs rapports sexuels. Il utilisait ensuite ces vidéos comme moyen de chantage, menaçant de les diffuser sur Internet si ses exigences sexuelles n'étaient pas satisfaites. C'était une arme redoutable contre ces femmes vulnérables en raison de leur statut matrimonial. En novembre 2023, S. Diop, une femme mariée résidant dans le quartier Moudaye de Joal, a rencontré le pêcheur O.Pouye au Quai de pêche de Joal. Ils ont sympathisé et ont échangé leurs numéros de téléphone.



Le pêcheur a commencé à offrir des cadeaux à la femme mariée et l'a finalement invitée chez lui, prétendant vouloir la présenter à sa famille. S. Diop a accepté l'invitation sans se méfier. Cependant, une fois chez le pêcheur, elle a été conduite dans sa chambre. Là, selon S. Diop, O. Pouye a brandi un couteau et l'a forcée à avoir des relations sexuelles, en prenant soin de filmer la scène. Après avoir satisfait ses désirs sexuels, O. Pouye, qui ne vivait en réalité avec aucun membre de sa famille, a libéré sa conquête. Mais étant devenu accro à ces rencontres sexuelles, il a transformé la femme mariée en un objet sexuel. Chaque fois qu'il le souhaitait, il appelait les femmes et, sous la menace de diffuser leurs vidéos obscènes sur Internet, les contraignait à le rejoindre pour avoir des relations sexuelles.



Selon S. Diop, cette situation a duré 5 mois, au point qu'elle délaissait son mari à la maison pour satisfaire les désirs du pêcheur. Elle expliquait cette soumission par la peur de voir les vidéos obscènes devenir virales sur les réseaux sociaux. Cependant, le mardi 2 avril, l'époux de S. Diop, El.H.M, inquiet des nombreuses absences de sa femme, a décidé de percer le mystère. Il a interrogé sa femme de manière approfondie, et finalement, S. Diop s'est confessée. Elle a expliqué être victime de viols et de chantage de la part du pêcheur O. Pouye. Terrifié par les révélations de sa femme, le mari trompé a accompagné sa femme à la Brigade de gendarmerie de Joal pour porter plainte. Le pêcheur Pouye a été convoqué à la brigade.



Au cours de l'enquête, un autre couple a témoigné des mêmes accusations contre O. Pouye. A. Konaté, accompagnée de son mari S. Ndiaye, a révélé avoir été violée plusieurs fois par le pêcheur. Elle a précisé que ce dernier l'avait contrainte à des relations sexuelles pendant 6 mois en la menaçant de diffuser les vidéos obscènes. Le nombre de femmes mariées victimes de Pouye continuait d'augmenter à la Brigade de gendarmerie.



La plupart d'entre elles préféraient se confier aux enquêteurs par téléphone en raison de leur statut matrimonial. Le mis en cause a partiellement nié les accusations portées contre lui. Pour sa défense, O. Pouye a admis avoir eu des relations sexuelles avec ces femmes mariées, mais il a constamment soutenu que c'était consensuel. L'analyse de son téléphone portable a permis aux enquêteurs de découvrir de nombreuses vidéos obscènes impliquant ces femmes mariées. À la fin de sa période de garde à vue, il a été déféré au parquet de Mbour le vendredi dernier.