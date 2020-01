Ville de Dakar / Festival RIBIDION 2019 : Une réussite de la Mairie et de SD CONSULTING sous l'effet de feux d'artifice inédit...

L'évidence n'était point établie et les circonstances loin d'être favorables. Néanmoins, les possibilités et opportunités ont été saisies pour que cette édition soit réussie. Chose faite ! En effet, restée pendant presque 4 ans sans être organisé, le Festival RIBIDION est cette année une belle réussite pour la maire de Dakar. Cette dernière, initiatrice de l'événement, s'est félicitée de cette organisation de la structure SD CONSULTING, qui, en un temps record, s'est procuré tous ces partenaires qui ont finalement soutenu cette édition 2019. Ce n'était pas évident dans un contexte particulier où l'année budgétaire touche à sa fin.



L'ayant compris très tôt, la structure organisatrice, en l'occurence SD CONSULTING, dès son appropriation du contrat, le 5 décembre dernier, s'est penchée sur la mise en place d'un bloc de partenaires que sont : l'Artp, le Fongip, le Port autonome de Dakar, l'Ipres, l'Anpej, la Lonase, la CDC et la Caisse de sécurité sociale qui ont tous répondu favorablement à cette édition qui revêt un thème important et qui est d'actualité car se focalisant sur "la propreté de la ville de Dakar". Mme Soham El Wardini qui s'est particulièrement réjouie de l'organisation surtout de sa réussite en moins d'un mois de préparation, trouve que le résultat est là.

"Ce que j'ai vu m'a rassurée quant à l'organisation. Vous voyez cette foule qu'il y'a tout autour. Donc, c'est un sentiment de fierté que j'éprouve", confiera Mme le Maire qui était accompagné d'une forte délégation dans laquelle nous avons pu remarquer le maire de la Médina, Bamba Fall.



L'animation état aussi au rendez-vous avec la présence de plusieurs artistes comme Pape Diouf, le leader de la génération consciente qui a assuré avec brio et talent, toute la soirée.

Il y'avait aussi d'autres artistes comme Hamdel Lo du groupe Ceedo, Pape Ndiaye Thiopet, Bass Thioune et même le lutteur, Modou "Kharagne Lô" qui a joué sa partition avec "un Touss" spectaculaire.