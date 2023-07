Vie de luxe / collection d'œuvres d’art : Justin Bieber a perdu plus d’1,25 M de $ sur un jeton NFT acheté en 2022

Le chanteur américain Justin Bieber a acheté en janvier 2022, un NFT des Bored Ape Yacht Club (BAYC), représentant un singe qui pleure, à presque 500 ETH (Ethereum voir 1,25 million de dollars soit 752 500 000 Franc CFA.)



Cependant d’après Business Insider le chanteur Justin Bieber n’a pas eu le nez creux en matière de NFT. Car son objet a perdu presque 95 % de sa valeur et ne vaut plus que 59 000 $ et des poussières.



Pour rappel, un NFT ("non fongible token" ou jeton non-fongible) est un titre de propriété numérique, émis par une blockchain et associé à un actif numérique (photo, texte, vidéo, etc...) Chaque NFT est unique et ne peut être reproduit. Les NFT sont utilisés dans l’art, le secteur du luxe ou encore pour des cartes de collection dans le sport.