Vague d'arrestations : Diockel Gadiaga de Taxawu Sénégal tire la sonnette d’alarme « Ce qui se passe dans ce pays est inadmissible »

Responsable politique de Taxawu Sénégal à Kaolack, Diockel Gadiaga a fait face à la presse ce jeudi pour revenir sur la situation actuelle du pays, marquée ces temps-ci par une vague de convocations et d'arrestations.



« Ce qui se passe dans ce pays actuellement est inadmissible [...]. Les arrestations actuellement sont pires que les 12 ans de Macky Sall, et si cela continue comme ça, je ne pense pas que le Sénégal en sortirait indemne, surtout avec l'arrestation de Badara Gadiaga. Cela ne devait pas se passer comme ça. Et il a rejoint en prison plusieurs personnes. C'est une tentative d'intimidation exercée par le nouveau régime sur les porteurs d'opinions. Ils l'ont emprisonné alors qu'il n'a fait que se défendre. Et toutes les semaines, il y aura des arrestations parce qu'ils provoquent les gens et les emprisonnent sans aucun fondement », a martelé Diockel Gadiaga, visiblement en colère contre l'actuel régime.



« Ils passent leur temps à emprisonner les gens alors que les priorités sont ailleurs. Presque tous les secteurs ont des problèmes. Ils ont coupé les bourses sociales qui soulageaient plusieurs familles démunies, les agriculteurs qui constituent 80 % de la population sénégalaise sont aujourd'hui confrontés à un problème de semences. Le peu de semences qu'ils ont est de très mauvaise qualité. Ils n'ont pas de matériels agricoles ni de subvention. Tout est devenu cher, la santé, l'éducation, etc. »



Face à cette situation, le responsable de Taxawu Sénégal a lancé un avertissement. « Nous avons combattu Macky Sall croyant avoir les meilleurs, malheureusement on est tombé sur de pires dirigeants. En tout cas, nous allons dire non. Ce que nous n'avons pas accepté avec Abdoulaye Wade ni avec Macky Sall, nous n'allons pas l'accepter avec eux. »



Diockel Gadiaga est également revenu sur la situation du mouvement national dirigé par Khalifa Sall. Selon lui, depuis près de six mois, les responsables, militants et sympathisants de Taxawu Sénégal sont en train de se mobiliser et de se réorganiser en vue des prochaines échéances électorales. « Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ici à Kaolack, Taxawu Sénégal aura un candidat qui pourra répondre aux attentes des Kaolackois lors des prochaines élections locales. »