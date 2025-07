VÉLINGARA : Bachir Fofana, le roc du Fouladou… Un homme de conviction…

Bachir Fofana, l’enfant de Vélingara, du Fouladou est un roc du journalisme et de la chronique. Très pointu dans ses analyses sur les différents plateaux de télé ou dans la presse écrite sur l’information nationale, il ne laisse personne indifférent. C’est cette expérience qui fait de lui un personnage très suivi par les téléspectateurs, les internautes et les lecteurs. D’ailleurs, ses chroniques sont faites dans la bonne humeur et la joie sans heurter la sensibilité.

Dans cette lancée, l’intellectuel demeure une référence pour les fouladounabé avec sa sérénité et son calme. En ce sens, il est connu de cette bonne humeur aussi à Vélingara où il a de bonnes relations avec la communauté. À ce titre, on constate dans les réseaux sociaux des soutiens des vélingarois à son égard suite à son arrestation.

Tout homme peut se tromper mais cela n’occulte en rien sa rigueur dans le travail. Cependant, il reste le Bachir inflexible, il plie et ne rompt pas. C’est un véritable titan, un fier guerrier du roi Moussa Molo et un « nianthio » de Dianké Waly. Ce sont ces caractères de vertu, de sagesse et de courage qui sont innés en lui. C’est pourquoi, il demeure un baobab du Fouladou dont les racines de la sagesse et de la compétence sont les mamelles nourricières des hommes.