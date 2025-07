UGB en deuil : Décès d’une étudiante par noyade à la plage de l’Hydrobase

L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis est en deuil. Ndeye Thioro Cissé Ndiaye, une étudiante de la 35e promotion de l’UFR Sciences Juridiques et Politiques (SJP), est décédée par noyade hier, dimanche 6 juillet, à la plage de l’Hydrobase.



Selon le communiqué de la commission sociale de l'UGB, les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche. L'enterrement est prévu ce lundi à 11h au cimetière de Diakhao.



« Notre camarade était reconnue pour son sens des responsabilités, sa piété et sa constante disponibilité à servir les autres. Elle était décrite par ses proches comme une personne intègre, engagée, ouverte, sympathique et profondément humaine », a témoigné la commission sociale de l'université, qui invite tous les étudiants à faire preuve de prudence.



Le document conclut : « En ce moment de douleur et de recueillement, la commission Sociale des étudiants de Saint-Louis présente ses condoléances à la famille éplorée, à ses proches ainsi qu’à toute la communauté estudiantine, en particulier celle de l’UFR SJP. Qu’Allah, dans son infinie miséricorde, accueille notre Ndeye Thioro Cissé Ndiaye en son Paradis éternel. »