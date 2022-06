« Trophy Tour » dans le Sénégal oriental : Revivez la présentation du trophée de la CAN dans les rues de Kédougou.

Ils étaient assez nombreux dans les rues du centre-ville et dans les quartiers environnants pour saluer le passage du véhicule sur le toit duquel le Gouverneur Saer Ndao leur présentait la magnifique coupe d'Afrique.



D'un endroit à un autre, des Kédovins ont célébré le trophée de la CAN paradant à bord d'un cortège suivi partout et filmé avec des téléphones portables. Des forces de l'ordre et des civils étaient tous ravis de se prendre en photo avec la coupe d'Afrique.