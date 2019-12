Transport ferroviaire : Macky Sall annonce la réhabilitation et la modernisation du chemin de fer Dakar-Bamako...

Du nombre des doléances les plus présentes des populations de Thiès, la réhabilitation et la modernisation du chemin de fer Dakar-Bamako a été annoncée par le président de la République. Macky Sall a donné des assurances fermes sur le volet ferroviaire.



« Je me réjouis d’annoncer qu’en accord avec la République sœur du Mali, le chemin de fer Dakar-Bamako sera bientôt réhabilité et modernisé dans des conditions qui assurent sa rentabilité et sa pérennité », a-t-il dit dans son adresse à la Nation.